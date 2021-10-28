MLB太空人7比2气走勇士 扳平世界大赛战局

（法新社休士顿27日综合外电报导）美国职棒大联盟MLB休士顿太空人的阿图维今天大展身手，敲出1支全垒打又跑回2分，助队以7比2击败亚特兰大勇士，一雪昨天首战2比6落败之耻，在世界大赛第2战扳成1比1平手。

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休士顿先发投手厄基迪（Jose Urquidy）主投5局，三振掉7名勇士，拿下今天的胜投。

1下，「阿土伯」阿图维（Jose Altuve）敲出二垒安打，靠着队友高飞球出局站上3垒，在布莱格曼（Alex Bregman）高飞牺牲打掩护下跑回1分，助太空人先驰得点。

2上，勇士的达诺（Travis d'Arnaud）敲出阳春全垒打扳平，但太空人2下塔克（Kyle Tucker）、古利尔（Yuli Gurriel）、希瑞（Jose Siri）、马多纳多（Martin Maldonado）、布兰特利（Michael Brantley）接连敲出安打一举打下4分，将领先分数拉大到5比1。

5上，达诺敲出一垒安打，靠着太空人投手厄基迪暴投与队友罗沙里欧（Eddie Rosario）击出滚地球站3垒，在弗利曼（Freddie Freeman）敲安时奔回本垒，为勇士追回1分。

6下，阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）获得保送，在柯利亚（Carlos Correa）挥出一垒安打时站上2垒，在塔克敲出滚地球时跑到3垒，之后靠野手选择跑回本垒得分，将太空人比数拉大到6比2。

7下，阿图维第一个上场就挥出阳春炮，是他季后赛生涯第22发全垒打，再将比数扩大到7比2。

© 2021 AFP