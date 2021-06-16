MLB宣布 21日起投手使用外部物质将禁赛10天

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（法新社洛杉矶15日电） 美国职棒大联盟MLB今天宣布，为创造公平比赛环境，投手往后不得再使用黏性物质改变投球转速与对球的控制力，违者将禁赛10天，但禁赛期间仍可支薪。新规将于21日起实施。

投手使用黏性物质的问题近来被放到放大镜底下检视，因为打从新球季开打就看到打者打击率一落千丈，投手三振率却一路飙高。

大联盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，调查后发现投手普遍使用外部物质，因此打算严惩改变球的状态的投手和队职员。

他说：「一再警告却不见效果，搜集棒球界现役与退役球员的资讯、历经两个月广泛的资料搜集，也听取球迷意见、经过谨慎审议，做过这么多事之后，我判断有必要针对外部物质祭出新执法，才能让比赛环境公平。」

「我了解对球使用外部物质的做法行之有年，但我们今天看到的是客观上非常不同的状况，使用更黏物质的情况比以往更频繁。」

「更显而易见的是，大体说来，外部物质的使用已从原本增加握力的用意变了样，这是不公平的竞争优势，导致不作为且不公平的比赛环境。」

根据新方针，先发投手一场比赛内将被多次检视用球，确定他们遵守规则，中继投手每场比赛也会至少被检查一次。

© 2021 AFP