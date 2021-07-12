MLB明星赛全垒打大赛 大谷翔平夺冠呼声高

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（法新社丹佛11日电） 美国职棒大联盟MLB明星赛全垒打大赛，赛事的第一种子，也是夺冠呼声最高的，是目前暂居全垒打王的日籍「二刀流」好手大谷翔平。

美国职棒大联盟MLB明星赛的全垒打大赛明天登场，目前暂居全联盟全垒打王的日籍「二刀流」好手大谷翔平夺冠呼声最高，也被排做第1种子。

洛杉矶天使的大谷翔平，明星赛前轰出33支全垒打，以这样的速度打下去，全年的产量上看60支，而他若能保持健康，要挑战成为近20年来首名有此成就的选手，并非不可能。大谷翔平首轮将对上第8种子华盛顿国民的苏铎（Juan Soto）。

纽约大都会的阿隆索（Pete Alonso）将寻求卫冕。他在2019年击出53支全垒打，去年在受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响而「缩水」的球季，也挥出16支全垒打，本季则是已有17轰的表现。

阿隆索开轰的实力不容小觑，有机会成为继小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）后，第3位连续两次赢得全垒打大赛的球员。阿隆索这次列为第5种子，首轮将对上第4种子堪萨斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez）。

其他参赛球员于首轮的对战，分别是第2种子德州游骑兵的盖洛（Joey Gallo）对上第7种子地主科罗拉多洛矶的史托瑞（Trevor Story），以及第3种子奥克兰运动家的欧尔森（Matt Olson）对上第6种子巴尔的摩金莺的曼西尼（Trey Mancini）。

© 2021 AFP