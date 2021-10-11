MLB瓦兹盖斯再见轰 红袜对光芒听牌

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（法新社波士顿10日电） 美国职棒大联盟MLB波士顿红袜今天靠瓦兹盖斯（Christian Vazquez）13局下敲出再见两分炮，终场6比4击败坦帕湾光芒，在美国联盟分区系列赛以2胜1败听牌。

光芒的梅多斯（Austin Meadows）今天1上敲出两分炮先驰得点；红袜的舒瓦伯（Kyle Schwarber）1下回敬阳春炮。

红袜3下靠赫南德兹（Enrique Hernandez）和德佛斯（Rafael Devers）带有打点的安打，取得3比2领先。赫南德兹5下补上阳春炮，但光芒8上凭藉佛朗哥（Wander Franco）阳春弹和阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）带有打点的安打，追成4比4平手。

两队激战到延长赛，光芒的基尔麦尔（Kevin Kiermaier）13上原以为打回超前分，但球飞到右外野围墙、再意外弹到红袜右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）身上，最后弹出墙外，裁判之后按规定判为场地二安。芬威球场低矮的右外野全垒打墙让红袜幸运躲过落后局面。

瓦兹盖斯13下敲出再见两分炮，助红袜6比4击退光芒，在5战3胜制的美联分区系列赛以2胜1败听牌。两队明天继续在芬威球场打第4战。

© 2021 AFP