mRNA疫苗技术有加持？诺贝尔医学奖落谁家今揭晓

广告 继续浏览后续

（法新社斯德哥尔摩4日电） 在全球仍笼罩于COVID-19疫情阴影之际，2021年诺贝尔奖颁奖季今天起由医学奖打头阵，替为期一周的年度盛事拉开序幕，mRNA疫苗和免疫系统研究先驱都是医学奖热门。

诺贝尔奖是依瑞典炸药发明人诺贝尔（Alfred Nobel）的遗嘱所设，1901年开始颁发，今年是120周年。医学奖得主将于台北时间今天下午5时30分出炉，明后天将陆续公布物理学奖和化学奖得主，万众瞩目的文学奖及和平奖将于7日和8日揭晓，瑞典央行创设的经济学奖则要等到11日才会揭晓。

接受法新社访问的几名专家表示，乳癌治疗出现突破性进展、风湿病新疗法和表观遗传学、细胞黏附和抗生素抗药性等研究，今年都是获奖选项。

随着COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情持续延烧，今年诺贝尔医学奖特别引人关注的两位学者是匈牙利裔美籍生技科学家卡林柯（Katalin Kariko）和美国科学家魏斯曼（Drew Weissman），同为宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）教授的两人是研究信使核糖核酸（mRNA）疫苗的先驱。

卡林柯和魏斯曼2005年发表的研究，奠定这次辉瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）以及莫德纳（Moderna）疫苗研发的基础，而全球目前已有超过10亿人接种这些疫苗，mRNA技术也为对抗其他疾病带来一线希望。

瑞典科学记者比约克斯腾（Ulrika Bjorksten）说：「即使有点太大胆，但若诺贝尔委员会不把奖颁给mRNA疫苗技术，将是个错误。」她还说，两人的研究也是6日化学奖的大热门。

卡林柯和魏斯曼2019年获颁被视为诺贝尔奖风向球的美国拉斯克医学奖（Lasker Prize）。

也有不少人认为，卡林柯和魏斯曼要想摘诺贝尔奖殊荣，可能还得经过时间考验。

任职分析公司科睿唯安（Clarivate Analytics）的潘道贝里（David Pendlebury）说：「考虑到委员会抉择的保守性，我不认为会是他们。当然，他们未来可能考虑（把奖颁给mRNA技术），但我对mRNA技术能在今年获奖持怀。」

潘道贝里说，他认为医学奖可能花落美国学者古柏（Max Cooper）和法国出生的澳洲学者米勒（Jacques Miller）。88岁的古柏和90岁的米勒发现，对人体免疫系统至关重要的白血球细胞分成两类－B和T淋巴细胞。T细胞在对抗COVID-19免疫方面扮演关键角色。

其他夺奖呼声不低的学者还包括研究细胞黏附领域的先驱，如日本细胞生物学家竹市雅俊、芬兰裔美籍科学家罗斯拉堤（Erkki Ruoslahti）和英国生物学家海恩兹（Richard Hynes）。

研究表观遗传学领域的美国学者艾力斯（David Allis）和罗马尼亚出生的美国学者格伦斯坦（Michael Grunstein）也有得奖希望；表观遗传学研究行为和环境如何对基因表现产生影响。

此外，美国肿瘤学家萨蒙（Dennis Slamon）和金恩（Mary-Claire King）也可能因识别乳癌风险基因获奖，他们的研究为乳癌治疗铺路。

黎巴嫩出生的美国遗传学家佐格比（Huda Zoghbi）发现一种基因突变，会导致罕见的复杂性神经失调症「雷特氏症」（Rett syndrome），让她同样有得奖希望。

多年来，英国与澳洲籍的费尔德曼（Marc Feldmann）和英国学者梅尼（Ravinder Maini）也因确定细胞激素在类风湿性关节炎扮演的角色，成为可能的获奖人选。

也有人看好研究抗生素抗药性的英国学者戴维斯（Julian Davies）摘下桂冠；抗生素抗药性如今已是严肃的公卫问题。

2020年医学奖颁给3名研究C型肝炎病毒的学者。奖项委员会表示，3人「对透过血液传播肝炎（血源性肝炎）做出决定性贡献」，使血液检测和新药成为可能，拯救数以百万计人的生命。

© 2021 AFP