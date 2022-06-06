MTV电影电视大奖 辛蒂亚凭藉2作品称霸

（法新社洛杉矶5日电） 美国女星辛蒂亚（Zendaya）今天称霸MTV电影电视大奖（MTV Movie and TV Awards），她的青少年电视剧「高校十八禁」和超级英雄片「蜘蛛人：无家日」分别获票选为最佳剧集和最佳电影。

广告 继续浏览后续

MTV电影电视大奖得主由民众线上票选，最后结果凸显25岁前迪士尼童星辛蒂亚的超高人气。她还以HBO影集「高校十八禁」（Euphoria）赢得最佳剧集演出奖，这部作品也抱回「最佳打斗」及最佳萤幕情侣「拍拖」奖。

MTV电影电视大奖长久以来会颁发「金爆米花」奖座，诙谐的奖项从「最佳接吻」到「最惊悚演出」皆有。

「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home）是疫情后票房最好的强档钜片，因此拿下最佳电影奖并不令人意外。

辛蒂亚的男友汤姆霍兰德（Tom Holland）也以这部片拿下最佳电影演出奖。

至于其他一些大咖艺人，首先不得不提到获颁世代特别奖（Generation Award）的知名女星珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）。 她感谢生命中的「真爱」，还告诉未婚夫班艾佛列克（Ben Affleck）和「家中所有人」她会赶回家吃晚餐。

珍妮佛罗培兹也以电影「娶我吧！」（Marry Me）中的On My Way (Marry Me)赢得最佳歌曲奖。19岁的葛莱美奖得主奥莉维亚（Olivia Rodrigo）则以「Olivia Rodrigo：情歌少女」（Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U）赢得最佳音乐纪录片奖。

美国谐星杰克布莱克（Jack Black）今天也获得主办单位表扬，这位52岁资深演员试着精力充沛地入场，在台上翻筋斗，赢得年轻观众热烈欢呼，然后气喘吁吁地说「我需要一点氧气」。

因饰演「哈利波特」走红的英国男星丹尼尔雷德克里夫（Daniel Radcliffe）则以「失落谜城」（The Lost City）赢得最佳反派奖。他开玩笑说，他的英国口音让他装起邪恶来轻而易举。

© 2022 AFP