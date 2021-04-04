NASA创新号火星直升机成功着陆 将展开飞行任务

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（法新社华盛顿3日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天宣布，「创新号」（Ingenuity）迷你火星直升机已顺利落在火星表面，准备展开首趟飞行。

仅1.8公斤重的创新号原先被固定在2月18日登陆的火星探测车「毅力号」（Perseverance）腹部。

NASA的喷射推进实验室（Jet PropulsionLaboratory）今天在推特发文表示：「火星直升机确定着陆！它今天从毅力号的腹部完成最后10公分下降，顺利登陆火星表面，结束它跟着这架火星探测车的4亿7100万公里航程。」

「它的下个里程碑？安然度过夜晚。」推文还搭配一张照片，显示毅力号已远离着陆的创新号和它的「机场」。

创新号原本靠毅力号的电力系统供电，如今将只能靠自备电池让不可或缺的加热器维持运作，以免机上未受防护的电子零件在火星夜间酷寒低温下结冻或爆裂。

NASA喷射推进实验室火星直升机计画首席工程师巴拉雷姆（Bob Balaram）昨天在更新讯息中表示：「火星夜间温度最低可达摄氏零下90度。这具加热器让（直升机）内部保持摄氏7度，以度过火星夜晚的酷寒。这个温度相当足以保护电池和一些较脆弱的电子零件免于在非常寒冷的温度下受损。」

巴拉雷姆还表示，创新号的团队将在未来几天检查这架直升机的太阳能板是否正常运作，还将替它的电池充电，准备在首次飞行前测试它的发动机和感测器。根据NASA喷射推进实验室的推文，创新号预计本月11日以后尝试首次飞行。

由于火星大气密度只有地球的1%，使得直升机起飞较困难；但火星重力只有地球的1/3，有助减轻升空难度。

创新号首趟飞行将以每秒1公尺速度爬升3公尺，在空中盘旋30秒后降回火星表面。这架直升机飞行过程中将拍摄高解析度相片，目前已安排本月最多5趟难度逐渐升高的飞行任务。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP