NASA创新号直升机第3次火星试飞 秒速高达2公尺

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（法新社纽约25日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）迷你直升机「创新号」（Ingenuity）今天成功完成火星上第3趟旅程，这回飞得更远，速度也比前两次要快，速度最快时达每秒2公尺。

创新号头两次飞行都在这颗红色星球地表上空盘旋，这次最新的飞行距离则为50公尺，秒速达2公尺。

创新号计画执行主管雷佛瑞（Dave Lavery）说：「今天的飞行一如我们计画，不过仍充满惊奇。」

负责搭载这架重1.8公斤旋翼机创新号上火星的「毅力号」（Perseverance）火星探测车，也拍下创新号为时80秒的第3次飞行。NASA今天表示，这段影片将在接下来几天内传回地球。

这趟水平飞行是在测试创新号的自动导航系统，根据事先收到的资讯完成飞行路线。

NASA在关于这趟飞行任务的声明中表示：「创新号若飞得太快，飞行演算法将无法追踪火星地表特徵。」

创新号飞行任务具有挑战性，因为火星环境迥异于地球，其中最困难的就是大气稀薄，大气压力不及地球1%。

这意味着创新号约122公分长的旋翼每分钟必须达到2400转才能升高，约为地球直升机的5倍之多。

NASA宣布正在准备展开第4次飞行任务。团队为了测试创新号的极限，每次规划的飞行都会增加困难度。

创新号实验将在1个月内结束，好让毅力号回归主要任务：探索火星上古老微生物的生命踪迹。

© 2021 AFP