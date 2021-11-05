NASA将发射太空飞行器 测试小行星改道不撞地球

（法新社华盛顿4日电） 1998年的好莱坞钜制「世界末日」，片中男星布鲁斯威利与班艾佛列克互飙演技，联手摧毁眼看就要撞上地球的小行星，不过美国国家航空暨太空总署（NASA）打算让此景成真。

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法新社报导，虽然地球目前并未遭遇如此迫切危机，不过美国国家航空暨太空总署（NASA）计划明年发射太空飞行器，以每小时2万4000公里速度撞击小行星，藉此测试「行星防御」（Planetary Defense）。

这项名为「双小行星改道测试」（Double Asteroid Redirection Test, DART）计画，将验证倘若日后小行星对地球构成威胁，让它改道的办法是否可行。

NASA今天说明执行DART任务的细节，估计这项任务所需经费约3亿3000万美元（约新台币92亿元）。

NASA行星防御协调办公室（The Planetary Defense Coordination Office, PDCO）的强生（Lindley Johnson）表示：「虽然就目前所知，并没有小行星会撞击地球，但是我们知道在外太空，有很多近地小行星，而行星防御的关键就是，在小行星构成撞击威胁前找到它们，我们不要落入当小行星直扑地球而来，才不得不测试行星防御能力的处境。」

预计太平洋时间（Pacific time）11月23日晚上10时20分，美国太空探索科技公司（SpaceX）猎鹰9号（Falcon 9）火箭将搭载执行DART任务的太空飞行器，从加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）发射升空。

若届时按预定时间发射，2022年9月26日至10月1日期间，这艘太空飞行器将在距离地球约680万英里（约1094万公里）处撞击小行星。

这个目标物、小行星「迪莫莫斯」（Dimorphos）直径约525英尺（约160公尺），环绕着另个较大的小行星「迪迪摩斯」（Didymos）运行。

一颗由义大利太空总署（Italian Space Agency）打造的配备摄影机小型卫星，将拍摄画面。撞击前10天，执行DART任务的太空飞行器将弹射出小型卫星。

约翰霍普金斯大学应用物理学实验室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）的夏波（Nancy Chabot）表示，执行DART任务的太空飞行器届时撞击重量为1210磅（548公斤），但不会「摧毁」那颗小行星。

这项测试的目的是协助科学家了解，若有朝一日某个小行星直扑地球而来，究竟需要多少动量才能使小行星改道。

夏波说，迪莫莫斯是一种太空中最常见的小行星，大约有45亿年历史。

强生说，NASA已编目超过2万7000颗近地小行星，但目前都不会对地球构成迫切危险。

1999年发现的宽1650英尺（503公尺）小行星贝努（Bennu），将在2135年通过地球，距离是地球到月亮间一半以内，不过撞击地球的机率微乎其微。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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