NASA延后载人登月任务至少1年

（法新社华盛顿9日电） 美国航空暨太空总署（NASA）署长尼尔森（Bill Nelson）今天正式将载人登月任务延后至少1年，他说，这项任务「不会早于2025年」执行。

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前总统川普任内推动阿提米丝（Artemis）计画时，订下2024年重返月球目标，但之后阿提米丝计画多次延后，从太空船到太空衣的开发都遭遇问题。

亚马逊公司（Amazon.com Inc）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）旗下蓝源公司（Blue Origin）先前因争取NASA月球登陆器合约败给马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）而提出告诉，但NASA上周打赢官司。

尼尔森今天在会议上表示：「我们花了将近7个月在打官司，人类首次登月将因此延后到至少2025年。」

尼尔森说，「好消息是，NASA稳步取得进展」，登月任务的「猎户座」（Orion）上周已在佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）装载到太空发射系统（Space Launch System）火箭上。

NASA目标是在2022年2月执行「阿提米丝1号」（Artemis I）无人登月任务，2024年「阿提米丝2号」（Artemis II）首趟载人任务则将执行飞越月球任务。

© 2021 AFP