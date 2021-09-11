NASA探测车采集两份火星岩石样本 有长期接触水迹象

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（法新社华盛顿10日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）火星探测车「毅力号」迄今已采集到两件岩石样本，迹象显示这两块石头曾长期碰过水，有利火星古老年代存有生命的假设。

负责火星计画的科学家法利（Ken Farley）今天在声明中说：「看起来，我们的第一批岩石揭示了一个可能适合居住的长期环境。那里很长一段时间有水，这很重要。」

「毅力号」（Perseverance）于本月6日采集到第一件样本，8日又从同一块岩石上采集到第2件。两件样本的直径都略大于铅笔，长约6公分，储存在探测车内部的密封管里。

「毅力号」一直在杰哲罗陨石坑（Jezero Crater）一带运作，这个坑位于火星赤道北方，35亿年前曾有一座湖泊，当时火星上的环境比现在更暖湿。

第一批样本采自一块成分上属于玄武岩的岩石，可能是熔岩流的产物。火山岩一般包含结晶矿物，有助于放射性定年，能协助科学家描绘这一带的地质史图景，例如陨石坑生成年代、湖泊何时出现又消失、气候如何随时间变化等。

NASA地质学者史泰克摩根（Katie Stack Morgan）在记者会说：「还有一件关于这些岩石的有趣事情是，上面有与地下水长期相互作用的迹象。」

科学家早就知道陨石坑内曾有湖泊，原本不排除湖水仅仅存在50年，只是昙花一现。现在，他们可以更肯定，地下水存在的时间比原先估计的要长。

史泰克摩根补充说：「如果这些岩石长期接触水，内部可能会有适合古老微生物生命存在的隙缝。」

岩芯内的盐类矿物，可能会有古代火星水产生的细微气泡在其中。

NASA希望在2030年代与欧洲太空总署（European Space Agency）共同执行的任务中，把这些样本带回地球，供实验室深入分析。

© 2021 AFP