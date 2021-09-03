NASA毅力号火星探测车 首次成功采样

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（法新社华盛顿3日电） 美国国家航空暨太空总署 (NASA)「毅力号」探测车继第一次尝试失败后，这一次很可能成功取样，挖起了一块火星岩石，可提供地球科学家未来分析，以寻找火星上生命迹象。

上个月的第一次尝试失败了，因为岩石过于易碎，无法承受机器手臂钻孔。探测车只好又走半英里，到更佳地点尝试。9月1日传回来的资料显示，这一次的努力成功了。

毅力号探测车首席工程师史蒂泽纳（Adam Steltzner）说，它是完美的核心样本。史蒂泽纳2日在推特上写道：「我从没因看到岩石上有洞而如此开心过。」

但NASA昨天透过新闻稿表示，结果还有一点不确定，因为1日拍摄的照片可以看到管子里有颗样本，但探测车机器手臂完成取样后的照片却由于光线不足太过模糊，不过「团队相信样本就在采样管里」。

更多光线较佳的照片预计4日传回。

NASA位于巴沙迪纳的喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）计画经理崔瑟波（Jennifer Trosper）在声明中表示：「团队决定了一处地点，选择并钻探一块可行且具有科学价值的岩石。我们会解决照片光线条件的小问题，且仍相信采样管里有样本。」

NASA最新的火星探测车毅力号2月间降落在星球上古代湖泊的杰哲罗陨石坑（Jezero crater），它的任务就是要寻找古代微生物生命的迹象。

它配备的科学仪器能判断化学与矿物组成，并寻找有机物质，也能更完善地归纳火星的地质过程。

探测车2公尺长的机器手臂末端有钻孔与取芯钻头，能挖取比铅笔稍微厚一点样本，然后储存于腹部下。

NASA计划发射太空船于2030年代携回毅力号搜集到的大约30个样本，让科学家进行更详细分析，或许能确认火星上的确曾存在微生物生命。

© 2021 AFP