NASA计划2024重返月球 明年2月发射无人太空船

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NASA于本月20日达到一个重要里程碑：将猎户座太空船（Orion）的座舱固定在太空发射系统（SLS）巨型火箭上。该火箭高98公尺，目前位于佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）的载具组装大楼（Vehicle Assembly Building）内。

NASA人员透过电话告诉记者，经过进一步测试后，SLS火箭将于明年1月运至发射台，并进行「湿式演练」（wet dress rehearsal，指预演除发射外的所有环节）；首个发射窗口则在明年2月开启。

阿提米丝1号任务主管沙拉芬（Mike Sarafin）说：「2月的发射期将于12日开始，最后一次机会则在27日」，下个窗口则分别在3月和4月。发射窗口取决于轨道力学和地球与月球的相对位置。

他表示，阿提米丝1号的任务目标包括展示猎户座太空船从月球返航与在深太空（deep space，温度比近地轨道低上许多）运行的能力，并于猎户座降落地球后，成功收回太空船。任务持续时间预计为4到6周。

此外，NASA还将部署称为「立方卫星」（cubesats）的小型卫星，以进行实验和技术演示。

NASA原本希望在今年底前进行试飞。阿提米丝2号计画订于2023年进行、次年进行3号计画，届时将是人类自1972年以来首次踏上月球。然而，现在看来2号与3号计画都可能延后。

NASA透露，阿提米丝任务的月球漫步者将包括首名女性和首位有色人种太空人。

NASA希望在月球上建立持续性的存在，并利用他们学到的经验，规划2030年代的载人火星之旅。

© 2021 AFP