NASA露西号蓄势待发 将首访木星特洛伊小行星

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（法新社华盛顿28日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，将出动第一艘研究木星特洛伊（Trojan）小行星的太空船，收集关于太阳系45亿年前形成的新观点。

这个探测器以提供人类进化重要资讯的古老化石「露西」为名，取名「露西号」（Lucy），10月16日将从佛罗里达州卡纳维尔角太空军基地（Cape Canaveral Space Force Station）发射，它的任务是调查绕太阳运行的两团岩石群，一团在木星轨道前方，另一团在木星后方。

「露西号」12年的航程将前往8个不同的小行星，先造访1个位于木星与火星间「主小行星带」（Main Belt）的小行星，接着再前进7个特洛伊小行星。

任务首席科学家莱维森（Hal Levison）告诉记者：「尽管它们在太空占的空间其实很小，它们彼此十分不同。举例来说，它们颜色非常不同，一些是灰色，一些是红色。」他说，这些差异告诉我们它们进入目前轨道前，在距离太阳多远的地方形成。

NASA行星科学部门负责人葛雷兹（Lori Glaze）表示：「无论露西发现什么，都会带给我们有关太阳系形成的重要线索。」

「露西号」将从400公里外飞越目标物体表面，并利用太空船上的工具与大型天线调查目标物的地质，包括成分、质量、密度与体积。

© 2021 AFP