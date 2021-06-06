NBA东区季后赛第二轮首战 老鹰爆冷啄伤76人

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（法新社洛杉矶6日电） 第5种子亚特兰大老鹰队今天在当家球星杨恩35分的带领下，爆冷以128比124 啄伤头号种子费城76人队，在NBA东区季后赛第二轮首战于客场旗开得胜。

杨恩（Trae Young）光是在前两节就砍25分，并带动一波17比0的压倒性攻势，让老鹰首节结束以42比27占上风，上半场打完以74比54领先20分，奠定胜基。

日前右膝外侧半月板撕裂的76人主力中锋恩比德（Joel Embiid）今天归队，仍无力阻止对手在自家主场逞威。

老鹰三分外线炮火凶猛，47投进20颗，比76人29投10中多出10颗。

一度落后多达26分的76人，终场前10.5秒追到只以124比126落后2分，不过老鹰得分后卫鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）随后2罚全中，76人反扑无功。

杨恩全场23次出手命中11次攻下35分，另送出10次助攻；老鹰另两位主力柯林斯（John Collins）与鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）各得21分，卡佩拉（Clint Capela）也有11分10篮板的双十演出。

赛前恩比德能否上场还是疑问，但他最后仍决定出赛，奋战38分钟拿下39分9篮板3阻攻；76人前锋哈里斯（Tobias Harris）20分10篮板，塞斯・柯瑞（Seth Curry）则得到21分。

© 2021 AFP