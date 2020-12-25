NBA两代看板球星 唐西奇耶诞大战对决詹姆斯

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（法新社洛杉矶24日电） 美国职篮NBA才华洋溢的21岁斯洛维尼新星唐西奇，将在今年的「耶诞大战」率达拉斯独行侠，挑战有詹姆斯坐镇的洛杉矶湖人。

法新社报导，唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）两人在上一季的年度最有价值球员（MVP）就拚得很凶，两人今年也继续被看好是年度MVP的热门。

30日将满36岁的詹姆斯，已是NBA这10几年来的看板人物，10次打进总冠军赛，4次成功夺冠，也4次获得年度MVP殊荣。

2018年选秀会，唐西奇被亚特兰大老鹰以第1轮第3顺位的探花签选上，但立即被交易到达拉斯独行侠，他一站上NBA舞台就发光发热。

唐西奇是2019年的年度最佳新秀，上季平均可获28.8分、9.4篮板、8.8助攻，展望未来10年，他也很有可能成为NBA的看板球星。

不过唐西奇谦虚地说：「要成为NBA的看板人物之一，我还有很长的路要走。」

在22日的新季开幕战，詹姆斯拿下22分，队友戴维斯（Anthony Davis）则获得18分，但湖人仍以109比116不敌同城的快艇。

独行侠本季首战，唐西奇虽6次在3分线外出手全部落空，但仍轰下全场最高32分，但球队以102比106败给凤凰城太阳。

© 2020 AFP