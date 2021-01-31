NBA为防疫大改赛程 两延赛举办日期公布

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（法新社纽约30日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让美国职篮NBA 多次更动2020-21球季的赛程，今天有两场延赛确定了比赛的日期。

美国职篮NBA 2020-21球季已因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而多次更动赛程，今天再宣布两场比赛赛程变动。

奥克拉荷马雷霆客场挑战曼菲斯灰熊的比赛，先前被延到3月开始的下半季，但日期并未确定，那场比赛现在已改在2月17日进行。

另一场原订1月15日进行，由金州勇士作客凤凰城，对上地主太阳的比赛，将改到3月4日进行。

NBA采取COVID-19接触史追踪措施后，导致太阳无法达到一场比赛至少有8名球员的要求。

而COVID-19健康暨安全规范相关议题，已使得NBA本季开打至今有22场比赛延期。

灰熊本季至今已6场比赛延期，其中5场原订是1月20日至今天这段期间进行。

雷霆有2场比赛延期，但问题都出在对手身上。

勇士目前为止只有1场比赛延期，就是对太阳的比赛。太阳则是因为追踪接触史而凑不到8名球员，1月期间就出现4天内有3场比赛延期的情况。

© 2021 AFP