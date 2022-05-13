NBA分区冠军赛 增设以柏德及魔术强森为名MVP奖

（法新社纽约12日电） 美国职篮NBA东、西区冠军赛将增设以名人堂球星柏德、魔术强森为名的最有价值球员（MVP）奖。

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法新社报导，东区冠军赛MVP奖名是前波士顿塞尔蒂克超级球星为名的柏德奖（Larry Bird Trophy）；西区冠军赛MVP奖名是洛杉矶湖人传奇球星为名的魔术强森奖（Earvin "Magic" Johnson Trophy）。

魔术强森说：「名字将被放在西区冠军赛MVP奖杯上，我感到十分荣幸。获奖球员在攻防两端都得表现出色，要帮助队友打得更好，并带领他们的球队走向篮球最伟大的舞台。」

柏德与魔术强森是1980年代NBA最着名的「死对头」，两人的对决也激发出现代NBA的风格。

柏德说：「我很荣幸自己的名字能和东区冠军赛MVP连在一起。」

东、区冠军奖杯也会印上NBA伟大球员名字。东区冠军为「库西杯」（Bob Cousy Trophy），西区冠军为「罗伯森杯」（Oscar Robertson Trophy）。

1984年以来，NBA总冠军获颁的「欧布莱恩杯」（Larry O'Brien Trophy），是以NBA前总裁所做的命名，奖杯设计后来有些微改变。2009年起颁给总冠军赛MVP、以前塞尔蒂克传奇罗素（Bill Russell）为名的奖杯也是。

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