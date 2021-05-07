NBA加州洛城内战 快艇本季例行赛横扫湖人

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（法新社洛杉矶6日电） NBA今天上演加州内战，洛杉矶快艇球星乔治（Paul George）拿下阵中最高24分，率队以118比94大胜洛杉矶湖人。快艇本季例行赛对上湖人每战皆捷。

快艇此役5位先发球员得分皆达两位数，乔治缴出24分、7篮板，雷纳德（Kawhi Leonard）拿下15分、8篮板、6助攻，祖巴奇（Ivica Zubac）贡献14分、8篮板，莫里斯（Marcus Morris Sr.）及杰克森（Reggie Jackson）分别获得10分。

快艇目前三分球命中率傲视全联盟，此战上半场三分线19投11中，命中率高达57.9%，因此很早就已大幅领先湖人。

在赢得此役后，快艇本季例行赛横扫湖人，写下自2015-2016年赛季以来首次。快艇目前战绩是45胜22败，超越44胜22败的丹佛金块，在西区排名第3，

相较之下，湖人在输掉此战后，目前以37胜29负战绩，与波特兰拓荒者（37胜29负）在西区并列第6。在过去9场比赛中，湖人共输掉7场。

湖人此役多位主力球员无法上场，包括球星詹姆斯（LeBron James）右脚高位脚踝扭伤、施洛德（Dennis Schroder）因为健康及安全协议停赛，何顿-塔克（Talen Horton-Tucker）则是小腿拉伤。

雪上加霜的是，湖人另一名球星戴维斯（Anthony Davis）在首节就因背部痉挛而离场，下场治疗后未再回到场上。

© 2021 AFP