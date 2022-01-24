NBA助攻王史塔克顿不戴口罩 季票遭母校取消

（法新社华盛顿州斯波坎23日电） 冈萨加大学今天取消校友、美国职篮NBA传奇球星史塔克顿的季票，因为他拒绝戴口罩，违反COVID-19防疫规定。

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10度入选明星赛的史塔克顿（John Stockton），在遭母校、华盛顿州斯波坎（Spokane）冈萨加大学（Gonzaga University）警告违反校队COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规范之后，季票接着也被取消。

校方发言人说：「冈萨加大学持续努力落实华州和校方下达的健康安全守则，包括执行室内口罩令。出席篮球比赛的人员都必须全程佩戴口罩。」

59岁的史塔克顿在去年夏天的影片中，公开表达他对COVID-19疫苗的看法。

史塔克顿告诉地方媒体「发言人评论报」（The Spokesman-Review）说：「基本上，讲到底他们就是要我去看球时把口罩戴上，因为身为公众人物、比较显眼，也容易引人注目。」

「他们因此收到投诉，感受到高层的关切，但究竟是什么样的高层，他们并未提到，但不论如何，他们要求我，要嘛就是戴上口罩，否则他们就要取消我的季票。」

史塔克顿是土生土长的斯波坎人，1980到1984年在冈萨加大学男篮担任先发球员，期间累积获得262次抄截，目前仍在校史排名第1。

他1984年NBA选秀于第1轮被犹他爵士选中，NBA生涯19个球季都献给爵士，期间写下1万5806次助攻的NBA纪录，2003年退休，2009年被选入名人堂。

史塔克顿也曾帮助美国男篮国家队拿下两面奥运金牌。

© 2022 AFP