NBA勇士击退拓荒者 柯瑞轰生涯新高62分

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（法新社旧金山3日电） NBA勇士今天在主场137比122击败拓荒者，首节就攻下21分的柯瑞，整场比赛轰下62分，写下生涯新高。

美国职篮NBA金州勇士上一场比赛也是对上波特兰拓荒者，当时勇士在主场98比123不敌拓荒者，今天在柯瑞（Stephen Curry）手感火烫的情况下，在两队本季的第2度交手扳回一城。

柯瑞生涯单场最高得分的纪录是54分，他今天在比赛剩下2分23秒时两罚俱中，超越个人最佳纪录。

但他上演的飙分秀还没结束，接着又接连砍进两记三分球，今天他一口气轰下了62分。

这是NBA本季第一次有人的单场得分达到50大关，也是勇士继汤普森（Klay Thompson ）2016年砍进60分后，队上再度有球员得分达到60分。

柯瑞的连续罚球命中纪录虽在今天中断，但连续罚中80球已缔造个人、勇士队史的最佳纪录。

本场比赛之前，近4战拿下3胜的拓荒者并未束手就擒，他们于第4节剩下2分53秒时，在坎特（Enes Kanter）两罚俱中后，以111比119将落后追到剩下8分差距。

但魏金斯（Andrew Wiggins）17秒后砍进三分球，为比赛胜负定调。

柯瑞这场比赛包括三分球16投8中（命中率高达5成）、整场比赛31次出手命中18球（命中率高达5成8），19次站上罚球线罚进18球。

勇士今天命中率高达5成57，除了柯瑞的62分外，魏金斯为勇士挹注21分，乌布雷（Kelly Oubre Jr.）攻下17分，魏斯曼（James Wiseman）有12分、11篮板的「双十」成绩，巴斯考（Eric Paschall）也有10分进帐。

拓荒者本场比赛命中率4成18，除里拉德里拉德（Damian Lillard）获32分，麦卡伦（CJ McCollum）、坎特也分别攻下28分、24分，坎特另外也抓下全场最多的12个篮板。

© 2021 AFP