NBA卫斯布鲁克缴大三元 詹姆斯休兵湖人遭雷霆逆转

（法新社奥克拉荷马市27日电） 美国职篮NBA球星卫斯布鲁克今天缴出大三元，但湖人今天在詹姆斯缺阵下后继无力，终场以115比123不敌开赛之前一胜难求的奥克拉荷马雷霆。

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湖人头号球星詹姆斯（LeBron James）因脚踝问题缺赛，「西河」卫斯布鲁克（Russell Westbrook）与「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）担起进攻重任，卫斯布鲁克贡献20分、13助攻与14篮板，戴维斯砍下30分。

第2节快结束时，雷霆一度落后26分，但中场休息过后，雷霆吹起反攻号角，让卫斯布鲁克与戴维斯难以招架。

湖人第一节飙出41分，前两节打完取得72比56领先，看似可以轻松取胜。但第3节雷霆绝地大反攻，打出41比23攻势，以97比95跃居领先，比赛进入最后一节。

终场前31.2秒，前锋费佛斯（Derrick Favors）切入上篮，让雷霆以118比115领先，哨响前湖人连续3投没中，让雷霆锁定胜局。

雷霆的亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全队最高27分，贝兹里（Darius Bazley）贡献20分，吉迪（Josh Giddey）得到18分。

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