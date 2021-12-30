（法新社纽约29日电） 坚拒接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的美国职篮NBA明星后卫厄文（Kyrie Irving）今天表示，很感谢能回到布鲁克林篮网练球，期待重返球场。 厄文表示：「我很想念球场。」这是他热身赛训练营以来首度再对记者谈话。 厄文本季仍未披挂上阵，篮网本月改变立场欢迎他回归球队，但因纽约市的疫苗施打规定，厄文不接种意味他无法在主场巴克莱中心（Barclays Center）出赛。 篮网10月表示，直到厄文可以场场出赛之前，都不允许他回到队上，但因防疫规定与受伤导致球员人手不足，球团决定客场让厄文上阵已足以帮上大忙。

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厄文虽然缺阵，仍藉着小比赛与自主训练保持体态。他坦承期待归队与队友并肩作战，虽然有点紧张，但有回家的感觉。 「这是我的归属，是我一辈子努力来到的地方。重返球场就像学骑脚踏车或第一天上学，我很想念。」

他渴望与明星队友杜兰特（Kevin Durant）及哈登（James Harden）并肩作战，扩大球队东区龙头的领先优势，最终目标打入总冠军赛。

篮网教头奈许（Steve Nash）表示，以本季从未上场的球员而言，厄文状况「看起来很棒」。

© 2021 AFP