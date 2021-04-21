NBA厄文32分 篮网力克鹈鹕

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（法新社纽奥良20日电） 靠着厄文（Kyrie Irving）贡献32分，美国职篮NBA布鲁克林篮网今天力克纽奥良鹈鹕，134比129拿下胜利。

篮网今天有7名球员得分上双，其中厄文（KyrieIrving）贡献32分、哈里斯（Joe Harris）挹注24分，其他如沙米特（Landry Shamet）有18分、葛里芬（Blake Griffin）16分、葛林（Jeff Green）15分、布朗（Bruce Brown）11分11篮板、卢瓦乌卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）也攻下10分。

篮网今天阵中少了多名球星，包括哈登（JamesHarden）因右腿筋拉伤无限期缺阵、杜兰特（KevinDurant）大腿挫伤观察，克莱克斯顿（NicolasClaxton）与裴利（Reggie Perry）则因健康与安全守则没有上场。

????威廉森（Zion Williamson）砍下33分、殷格拉姆（Brandon Ingram）襄助27分，波尔（Lonzo Ball）与马歇尔（Naji Marshall）各进帐15分，路易斯（KiraLewis Jr.）攻下11分，却仍无力帮球队赢球，鹈鹕吃下4连败。

© 2021 AFP