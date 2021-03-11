NBA唐西奇联手波辛吉斯 独行侠逆转马刺夺4连胜

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（法新社洛杉矶10日电） 靠着唐西奇在攻守两端的出色表现，以及波辛吉斯禁区逞威，达拉斯独行侠今天以漂亮的逆转胜为下半季揭开序幕，115比104击败圣安东尼奥马刺，收下4连胜。

唐西奇（Luka Doncic）今天22分、12篮板与12助攻，在达拉斯主场交出生涯第33次、本季第8次大三元；波辛吉斯（Kristaps Porzingis）则贡献28分与14篮板，助独行侠拿下过去14场比赛的第11胜。

李察逊（Josh Richardson）也替独行侠挹注12分、克雷贝（Maxi Kleber）11分，考利-史坦（Willie Cauley-Stein）则有10分进帐。

马刺德罗森（DeMar DeRozan）砍下全场最高的30分，另有11助攻，米尔斯（Patty Mills）贡献14分，盖伊（Rudy Gay）襄助13分，沃克四世（Lonnie Walker IV）与强森（Keldon Johnson）各拿12分，莫瑞（Dejounte Murray）11分。

今天上半场领先的马刺下半场面对独行侠反攻，第4节却频频当机，终场前8分钟连11投不进，等到倒数不到1分钟时德罗森1个跳投才进，却已无力回天。

马刺教头波波维奇（Gregg Popovich）表示：「我们是输在篮板。波辛吉斯今晚篮板表现太棒了。」

「我以为我们防守唐西奇已经做得够好了，我们打得很努力、打得很好，但也太多判断错误。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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