NBA土耳其中锋将入美国籍 坎特改姓「自由」

（法新社波士顿28日电） 美国体育网站「运动员」（The Athletic）指出，来自土耳其的美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克中锋坎特（Enes Kanter），明天获美国籍时，将把姓氏改为「自由」（Freedom）。

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29岁的坎特长久以来直言批评土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），2017年甚至称艾尔段是「我国的希特勒（Adolf Hitler）」。

坎特不只毫无保留地批评土耳其，还谴责中国的人权纪录。他日前上网公开力挺台湾、香港、藏人和维吾尔人，并痛批中国国家主席习近平是「残暴的独裁者」。

坎特也点名NBA超级球星詹姆斯（LeBron James），除了批评詹姆斯未提倡接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，也提到詹姆斯与全球运动用品供应商耐吉（Nike）的合作关系。

坎特认为Nike未就中国少数民族受到不公待遇采取行动，与Nike代言人詹姆斯的态度脱不了关系，指称面对中国闷不吭声，金钱凌驾道德可悲又恶心。

坎特在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说：「不要忘了，每当你把那些鞋子穿上脚，把那种T恤穿上身，这一切的背后都充满了血泪与压迫。」他控诉有「数以百万计」的维吾尔人被迫在「现代奴役」工厂里工作。

坎特是在2011年的NBA选秀会上，被犹他爵士在第3顺位选上，之后他辗转待过奥克拉荷马雷霆、纽约尼克、波特兰拓荒者。目前他在塞尔蒂克阵中，这是他第2次披上绿衫军战袍。

© 2021 AFP