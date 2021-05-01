NBA塞尔蒂克延长赛以143比140 逆转胜马刺

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（法新社波士顿30日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克前锋塔特姆（Jayson Tatum）今天狂飙60分创生涯新高，助绿衫军扭转上半场一度落后32分劣势，并在延长赛后以143比140击败来犯的圣安东尼奥马刺。

23岁的塔特姆追平塞尔蒂克传奇「大鸟」博德（Larry Bird）单场最高分队史纪录，也是继布克（Devin Booker）之后NBA第2位最年轻达成单场60分的球员。塔特姆在延长赛最后12秒4罚全中。

「绿衫军」塞尔蒂克在上半场结束落后29分，但之后一路猛追。塔特姆在第4节剩38秒时命中三分球，助绿衫军自第1节初以来，取得127比126首次超前。

塔特姆在最后18秒罚中1球，让绿衫军领先2分，但马刺的德罗森（DeMar DeRozan）在剩10秒时两罚全中追平比分。两队进入延长赛后交替领先，绿衫军最后更胜一筹。

布朗（Jaylen Brown）为塞尔蒂克挹注17分；奈史密斯（Aaron Nesmith）16分。

马刺方面，德罗森攻下30分、14助攻；沃克四世（Lonnie Walker IV）和莫瑞（Dejounte Murray）各缴24分。

© 2021 AFP