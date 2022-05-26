NBA塞尔蒂克胜热火 东区冠军战听牌

（法新社迈阿密25日电） 美国职篮NBA季后赛东区冠军系列赛第5战，波士顿塞尔蒂克塔特姆、布朗分别攻下22、25分，帮作客的绿衫军93比80击败迈阿密热火，七战四胜制系列取得3比2听牌。

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塔特姆还摘下全场最多的12个篮板外带9助攻，缴出准大三元数据。

塔特姆赛后说：「还不能松懈，下一场回到波士顿还得有今天这样的表现才行。我们还不能自满，还有可以修正的地方，也得再打更好，总之离任务结束还早得很。」

绿衫军在东区季后赛第2轮淘汰卫冕军密尔瓦基公鹿，带着听牌优势27日（台北时间28日上午8时30分）第6战将回到主场波士顿，有机会自2010年后再次杀进总冠军战。绿衫军2010年总冠军战不敌洛杉矶湖人，波士顿前次拿到总冠军是2008年击败湖人。

两军前两节比分紧咬，塞尔蒂克打完上半场以37比42落后，但绿衫军第3节拉出32比16的攻势奠定胜基。

绿衫军除塔特姆（Jayson Tatum）22分12篮板9助攻，布朗（Jaylen Brown）攻下全队最高25分，霍福德（Al Horford）16分7篮板、怀特（Derrick White）挹注14分，克服上半场得分干旱的窘境，下半场轰进56分逆转战局。

热火诸将以阿德巴约（Bam Adebayo）18分10篮板、文森（Gabe Vincent）15分表现较佳；身为得分主力的球星巴特勒（Jimmy Butler）今天18投4中仅拿13分。

© 2022 AFP