NBA多位球员染疫 联盟宣布5场比赛延期

（法新社洛杉矶19日电） 美国职篮NBA因多位球员染疫确诊而无法出赛，联盟今天宣布5场比赛延期。

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法新社报导，19日9场比赛有3场延期，分别是丹佛金块与布鲁克林篮网、克里夫兰骑士与亚特兰大老鹰、纽奥良鹈鹕与费城76人。

此外，奥兰多魔术20日作客多伦多暴龙，以及21日华盛顿巫师作客篮网也延期。

联盟发表声明说：「由于多位球员与队职员进入NBA的COVID-19（2019冠状病毒疾病）健康与安全协议，之后骑士、魔术与76人的比赛，还有篮网的两场赛事已确定展延。」

联盟宣布上述赛事展延之前，美国体育运动频道ESPN报导，骑士5名球员确诊，当中包括中锋艾伦（Jarrett Allen）、 莫布里（Evan Mobley）与奥科罗（Isaac Okoro）等，因列入健康与安全协议名单而无法出赛。

骑士18日击败寻求卫冕的密尔瓦基公鹿而笑纳6连胜，但是公鹿的阵容不完整，因球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、波蒂斯（Bobby Portis）与迪文森索（Donte DiVincenzo）都因触发健康与安全协议只能壁上观。

截至今天上午，篮网已有联盟最多的10名球员因COVID-19而缺阵，当中包括球星杜兰特（Kevin Durant）与哈登（James Harden）及厄文（Kyrie Irving）。厄文因拒绝接种疫苗，球季开幕至今还没大展身手。

篮网17日表示，由于纽约强制规定施打疫苗，因此厄文不能在篮网的主场巴克莱中心（Barclays Center）打球，不过球队将改变原先的规定并允许厄文打客场。（译者：曹宇帆）

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