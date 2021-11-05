NBA太阳老板被控种族歧视及厌女 联盟下令调查

（法新社洛杉矶4日电） 美国体育频道ESPN今天报导，美国职篮NBA凤凰城太阳老板萨佛（Robert Sarver）涉种族歧视和厌女言行，联盟下令调查相关指控。 NBA发言人巴斯（Mike Bass）在声明中说，ESPN报导中的指控极其严重，联盟已指示律师事务所展开全面调查，并强调NBA及美国女子职篮WNBA仍致力为所有员工提供尊重和包容的职场。

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声明说：「一旦调查完成，联盟任何行动将以调查结果为依据。」

ESPN今天稍早一刊出报导，萨佛随即要求联盟调查，以证明他的清白。 种族歧视行为或言论的指控若证明属实，可能对萨佛产生严重影响。2014年时任洛杉矶快艇老板史特林（Donald Sterling）就因被录到发表种族歧视言论，挨罚250万美元且终生不得参与NBA活动，联盟后来也强迫球队出售给新老板。

ESPN网站公布的报导取材自超过70名现任和前任太阳员工的访谈，其中大多数人不具名，他们说萨佛一再使用缺乏种族敏感度的话语，并详述萨佛被视为厌女和不适当的行为。

一名未具名的太阳共同老板告诉ESPN，萨佛厌女和种族歧视的程度令人难以接受，「身为老板真丢脸」。报导还引述一名匿名业务部员工说：「如果联盟总裁加入调查，他会很震惊。」

59岁的萨佛2004年以4亿100万美元买下太阳，球队目前估计价值15.5亿美元。 萨佛上月曾声明否认，称此事充斥「谎言、讽刺和不实陈述」，目的是「攻击我们球团」，他今天再度否认相关指控。

巴斯告诉ESPN，联盟不曾收到太阳队上行为不当的投诉。对于是否有球员通报任何有关太阳的不当行为，NBA球员工会执行理事罗伯兹（Michele Roberts）说，她不清楚 。

© 2021 AFP