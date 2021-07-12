NBA字母哥总冠军赛连两场破40分 季后赛史上第6位

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（法新社密尔瓦基11日电） 美国职篮NBA公鹿「字母哥」安特托昆博今天拿下41分、13篮板，率队以120比100击退凤凰城太阳，成为NBA总冠军系列赛史上第6位连续比赛得分破40的球星。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）为两届NBA 年度最有价值球员（MVP），他在8日第2战攻进42分，今天第3役拿下41分，加入乔丹（Michael Jordan）、威斯特（Jerry West）、欧尼尔（Shaquille O?Neal）、贝瑞（Rick Barry）及詹姆斯（LeBron James）之列，成为NBA总冠军系列赛史上连续比赛得分破40的球星之一。

有记者问他，是否有机会挑战乔丹总冠军系列赛连4场得分破40纪录，安特托昆博强调自己并非乔丹，并称「我目前只在乎再（赢）一场，仅此而已；尽力而为，做好我们该做的工作」。

公鹿总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）指出，无论统计数据为何，当安特托昆博表现更佳时，球队也打得更好。

公鹿替补球员波蒂斯（Bobby Portis）则表示，安特托昆博的成功是「篮球之神」对他敬业精神的奖励。

© 2021 AFP