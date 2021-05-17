NBA巫师擒黄蜂 夺东区第8

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（法新社华盛顿16日电） 美国职篮NBA华盛顿巫师今天以115比110击败夏洛特黄蜂，并取得东区第8位置。

球星毕尔今天终场前2分53秒上篮得手，助球队超前比分，加上「卫少」卫斯布鲁克大三元演出，带领巫师115比110击败夏洛特黄蜂，并取得东区第8位置。

卫斯布鲁克（Russell Westbrook）今天在巫师例行赛最终战缴出23分、15篮板、10助攻大三元。毕尔（Bradley Beal）在休阵3战后归队，攻下全场最高25分。罗培兹（Robin Lopez）为巫师挹注18分，八村垒贡献16分。

取得东区第8位置对巫师来说很重要，因为第7名和第8名在附加赛有两次机会，赢一场就可抢下季后赛门票，而第9名和第10名则需要赢两场才能晋级。

巫师18日将在附加赛踢馆东区第7的波士顿塞尔蒂克；东区第10的黄蜂将在当天远征印第安纳溜马。

黄蜂今天在比赛剩3分12秒时以110比109领先，但黄蜂之后就没再得分，被巫师超前。

尽管黄蜂后卫罗齐尔（Terry Rozier）缴出22分，波尔（LaMelo Ball）19分，布里吉斯（Miles Bridges ）17分，葛理翰（Devonte' Graham）15分，麦丹尼尔斯（Jalen McDaniels）13分，华盛顿（P.J. Washington）和泽勒（Cody Zeller）各有11分，黄蜂最后仍是本季首吞5连败。

© 2021 AFP