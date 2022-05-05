NBA巴特勒领军 热火灼伤76人

（法新社迈阿密4日电） 美国职篮NBA东区龙头迈阿密热火今天在巴特勒砍22分率领下，轻取少了主将恩比德（Joel Embiid）的费城76人，119比103再下一城，在7战4胜制的季后赛第2轮取得2比0领先。

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76人明星中锋恩比德在季后赛首轮与多伦多暴龙系列赛的最后1战被撞到脑震荡、眼眶骨折，球队在恩比德缺阵下让热火予取予求，中锋阿德巴约（Bam Adebayo）23分9篮板，巴特勒（Jimmy Butler）贡献22分12助攻，都是热火赢球功臣。 76人则以马克西（Tyrese Maxey）34分得分最高，哈里斯（Tobias Harris）挹注21分，哈登（James Harden）也有20分，但曾三度勇夺得分王的哈登下半场仅得4分，让热火轻松拿下胜利。

热火第1节短暂落后，但上半场打完以60比52领先。

热火板凳此役表现不俗，欧拉迪波（Victor Oladipo）与昨天甫获选联盟年度最佳第六人的后卫赫洛（Tyler Herro）分别贡献19与18分，两人合计三分线外出手9次命中6球，其中1球还是在比赛倒数1分39秒，巴特勒送出第11次助攻把球传给欧拉迪波后中的，靠着这颗三分球，热火把比分拉开成114比101。

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