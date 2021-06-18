NBA年度新秀第一队 新人王波尔入选

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（法新社纽约17日电） 美国职篮NBA夏洛特黄蜂后卫波尔（LaMelo Ball）生涯的首个赛季一再获得肯定，昨天荣获年度最佳新秀头衔后，今天入选NBA年度新秀第一队。

波尔和明尼苏达灰狼后卫爱德华兹（Anthony Edwards）皆囊括所有99张体育记者、作家和球赛主播的选票而入选第一队，其他队员包括沙加缅度国王后卫哈利伯顿（Tyrese Haliburton）、底特律活塞前锋贝伊（Saddiq Bey）及休士顿火箭前锋泰特（Jae'Sean Tate）。

新秀第二队成员包括纽约尼克后卫奎克利（Immanuel Quickley）、明尼苏达灰熊后卫贝恩（Desmond Bane）、底特律活塞中锋史都华（Isaiah Stewart）、 克里夫兰骑士后卫/前锋奥科罗（Isaac Okoro）和芝加哥公牛前锋威廉斯（Patrick Williams）。

波尔曾征战立陶宛和澳洲篮坛，去年NBA选秀被黄蜂以第1轮第3顺位相中。波尔本季在黄蜂出赛51场，平均每场比赛可获得15.7分、6.1助攻、5.9篮板。

来自乔治亚大学的爱德华兹是去年NBA选秀状元，他在灰狼均每场比赛可获19.3分、2.9助攻、4.7篮板。（译者：林沂锋/核稿：曹宇帆）

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