NBA年度最佳阵容 安特托昆博满分入选第1队

广告 继续浏览后续

（法新社纽约15日电） 「字母哥」安特托昆博以满分500分获选为NBA年度第1队，其他获选的还有本季的年度MVP约基奇、两次获选年度MVP的柯瑞等人。

美国职篮NBA密尔瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）这次获得全部100张第1名选票，是唯一获得满分500分的球员，这是他连3季进到年度第1队。

丹佛金块队史第1个获得年度MVP的球员约基奇（Nikola Jokic）获得99张第1名选票，拿下498分，这是他近3季第2次入选年度第1队。金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）获得98张第1名选票，得到496分，这是他生涯第4次进到年度第1队。

其他入选年度第1队的，还有洛杉矶快艇第3次获选的雷纳德（Kawhi Leonard）、达拉斯独行侠第2次获选的唐西奇（Luka Doncic）。

22岁的唐西奇生涯前3个球季中，至少2次进到年度第1队，是邓肯（Tim Duncan）后的第1人。邓肯曾在1997-98球季、1998-99球季、1999-2000球季，连3季获选为年度第1队。

获选年度第2队有波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、费城76人的恩比德（Joel Embiid）、凤凰城太阳的保罗（Chris Paul）、纽约尼克的蓝德尔（Julius Randle）与洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）。

年度第3队的成员则有犹他爵士的戈贝尔（Rudy Gobert）、迈阿密热火的巴特勒（Jimmy Butler）、快艇的乔治（Paul George）、华盛顿巫师的毕尔（Bradley Beal）与布鲁克林篮网的厄文（Kyrie Irving ）。

© 2021 AFP