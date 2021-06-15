NBA年度防守第1队 戈贝尔与西蒙斯满分入选

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（法新社纽约14日电） 美国职篮NBA今天公布年度防守第1队、第2队名单。其中，犹他爵士的戈贝尔、费城76人的西蒙斯都以满分入选年度防守第1队。

爵士法国中锋戈贝尔（Rudy Gobert）连3季获颁NBA年度最佳防守球员奖，这也是他连续5季被选入年度防守第1队。

76人澳洲后卫西蒙斯（Ben Simmons）在年度最佳防守球员奖的票选排名第2，仅输给戈贝尔，这是他连两季入选年度防守第1队。在他率领下，76人在本季例行赛的防守排名第2，仅输给有戈贝尔坐镇的爵士。

入围年度防守第1队的，还有金州勇士葛林（Draymond Green）、密尔瓦基公鹿后卫哈勒戴（Jrue Holiday）和他的中锋队友安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）。

戈贝尔和西蒙斯都获得全部100张第1名选票，皆以满分200分入选年度防守第1队。葛林这次获得176分，这是他第4次获选；第2次获选的哈勒戴拿下157分；3度获选的安特托昆博则是得到135分。

年度防守第2队的成员则有迈阿密热火中锋阿德巴约（Bam Adebayo）、后卫巴特勒（Jimmy Butler），76人中锋恩比德（Joel Embiid）、后卫塞波尔（Matisse Thybulle），和洛杉矶快艇前锋雷纳德（Kawhi Leonard）。

巴特勒及阿德巴约都获得111分；恩比德、塞波尔、雷纳德分别拿下87分、63分、43分。

© 2021 AFP