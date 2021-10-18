NBA开幕战焦点一次看 东西区将上演豪门对决

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（法新社华盛顿18日电） 美国职篮NBA 2021-22球季明天开打，公鹿球星安特托昆博将在新球季寻求另一座冠军；篮网得在大将厄文缺席情况下打开幕战；湖人巨星詹姆斯则在新阵容辅佐下展开新页。

NBA将纪念创立75周年，东区新球季开幕战由密尔瓦基公鹿在主场出战布鲁克林篮网。安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）上球季与公鹿队友夺下队史自1971年以来首冠，并且拿下总冠军赛最有价值球员（FMVP），公鹿球员将于开幕战当晚领取冠军戒指。

东区上次二连霸冠军是当年詹姆斯（LeBron James）领军的迈阿密热火，分别在2012及2013年夺冠，公鹿将试图成为自热火以来首支连霸的东区球队。

在NBA休季期间，篮网掀起联盟最大风波，阵中球星厄文（Kyrie Irving）因为拒绝施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，不得参加球队练球及新赛季球赛。

但篮网仍将端出强大阵容，前场有两次NBA冠军暨2014年最有价值球员（MVP）杜兰特（Kevin Durant），后场则有2018年MVP暨三届得分王哈登（James Harden）坐镇。

澳洲男篮好手米尔斯（Patty Mills）在东京奥运率国家队夺铜后，于8月签约加入篮网。今年33岁的米尔斯来自澳洲坎培拉，场上职司后卫，是圣安东尼奥马刺2014年夺冠阵容之一，在厄文缺阵情况下，他可能增加上场时间。

NBA明晚开幕战的另一焦点，将是阵容补强的洛杉矶湖人由詹姆斯领军在主场对阵西区强敌金州勇士。

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）、魏金斯（Andrew Wiggins）及其他诸将希望，阿基里斯腱受伤的后卫汤普森（Klay Thompson）将在今年12月或明年1月归队。

湖人已补进多位好手，辅佐詹姆斯及戴维斯（Anthony Davis），包括卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、霍华德（Dwight Howard）、朗多（Rajon Rondo）、亚瑞萨（Trevor Ariza）、蒙克（Malik Monk）、能恩（Kendrick Nunn）及安东尼（Carmelo Anthony）等球员。

詹姆斯曾夺下4次NBA的MVP，将追求他的第5座冠军。他将于12月年满37岁，但仍是技巧良好的得分高手，且在传球能力上对敌队构成威胁。

© 2021 AFP