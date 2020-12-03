NBA开幕日 洛城双雄对决、杜兰特战老东家

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（法新社洛杉矶2日电） 美国职篮NBA将于月底开打，开幕战当天将有洛城兄弟阋墙、杜兰特（Kevin Durant）对决老东家两场好戏。

距离在总冠军赛打了6场比赛，击败迈阿密热火拿下总冠军仅10周的时间，洛杉矶湖人将在12月22日新球季的开幕战对上同城的快艇，当天湖人将获颁冠军戒指。

另一场开幕日当天的比赛，是金州勇士将前往客场，挑战杜兰特率领的布鲁克林篮网。杜兰特因为阿基里斯腱撕裂的伤势，自2019年6月后就没有再出赛。

杜兰特在受伤几周后，便与篮网签下合约，转战布鲁克林，结束他在勇士3年的时光。在勇士那段期间，杜兰特两度助勇士夺得总冠军，自己也两次获选总冠军赛最有价值球员（MVP）。

联盟也证实了稍早有关「耶诞大战」报导的内容，耶诞节那天的比赛也包含了湖人、篮网、勇士的比赛。

当天，詹姆斯（LeBron James）和湖人将在主场迎战唐西奇（Luka Doncic）率领的达拉斯独行侠，快艇则将前往丹佛对上金块。

威廉森（Zion Williamson）和纽奥良鹈鹕将前往挑战迈阿密热火，勇士则是在客场对上密尔瓦基公鹿，波士顿塞尔蒂克则将在主场迎战篮网。

© 2020 AFP