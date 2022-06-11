NBA总冠军赛第4战 柯瑞飙43分队友大赞神勇表现

（法新社波士顿10日电） 美国职篮NBA球星柯瑞今天飙出43分、10篮板，帮助金州勇士以107比97击败波士顿塞尔蒂克，在7战4胜制总冠军赛扳成2比2平手，让勇士全队上下都盛赞他的神勇表现。

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柯瑞（Stephen Curry）在总冠军赛第4战砍下43分，许多球员都认为自己见证到这位勇士超级球星缔造出他们所有人之中的最伟大表现。

柯瑞是NBA史上三分球命中数最多的球员，他今天三分球14投7中，这也是他生涯第2次在NBA总冠军赛缴出单场至少40分的表现。

勇士球星汤普森（Klay Thompson）赛后谈到柯瑞，称赞说这可能是他在总冠军赛的最佳表现，「这几乎是一场必须获胜的比赛，他上场并如同过去一样高效率投篮，还抢下10篮板」。

柯瑞的队友葛林（Draymond Green）也说：「他带领着我们决心夺下胜利，挺身而出展现了为何他是有史以来最好的球员之一…太不可思议了。」

洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）则在推特发文 ：「大厨（柯瑞的绰号）疯了！」费城76人队的恩比德（Joel Embiid）也说：「惊人的表现。」

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