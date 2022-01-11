NBA恩比德轰31分 76人打下火箭收7连胜

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（法新社休士顿10日电） 美国职篮NBA费城76人的恩比德今天攻下全场最高31分，这是他连7场比赛得分破30分，帮助球队在客场111比91击败休士顿火箭，收下7连胜。 恩比德（Joel Embiid）今天16投9中、13次罚球全进，一共拿下31分，并抓下8个篮板、送出6次助攻。 恩比德是NBA史上第2个能够连4战都正好拿下31分的球员，麦卡杜（Bob McAdoo）过去曾于1973年有此成就。恩比德在先前对上火箭、奥兰多魔术及圣安东尼奥马刺的3场比赛，皆攻下31分。 此役开打前，恩比德本季平均每场比赛可获26.8分，在得分排行榜上排名第6。 76人今天收下7连胜，是目前东区中连胜最多的球队，在整个联盟仅次9连胜的曼菲斯灰熊。 76人除恩比德攻下31分，哈里斯（Tobias Harris）、柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）分别拿下13分、12分，替补的德拉蒙（Andre Drummond）有13分、10篮板的「双十」成绩，塞波尔（Matisse Thybulle）和从板凳出发的乔（Isaiah Joe）分别进帐10分。