NBA恩比德连3场至少35分 76人击败快艇

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（法新社洛杉矶16日电） 美国职篮NBA费城76人中锋恩比德（Joel Embiid）手感发烫，今天独得36分，成为自2006年来首名连3场轰下逾35分的76人球员，率队以106比103击退洛杉矶快艇。

来自喀麦隆的恩比德两周前克服左膝骨挫伤，回到先发阵容，今天砍下36分、14篮板，持续为东区龙头76 人增添进攻火力。

近6场比赛，恩比德平均每场砍下超过30分、拉下至少9个篮板，14日更飙出39分与13篮板的最佳表现，率队扯破布鲁克林篮网。

不过，恩比德是在近3场比赛才正式散发光芒。上一名连续3场飙破35分的76人球员是2006年的「战神」艾佛森（Allen Iverson）。

柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）为76人挹注18分，3分球12投5中。西蒙斯（Ben Simmons）贡献12分、9篮板与6助攻。葛林（Danny Green）有11分与7篮板进帐。

快艇明星前锋乔治（Paul George）砍下37分、9篮板与6助攻，这是他连续第5场得分破30分。派特森（Patrick Patterson）替补上场贡献18分。

© 2021 AFP