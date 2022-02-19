NBA新秀挑战赛 活塞状元康宁汉获MVP

（法新社克里夫兰18日电） NBA底特律活塞2021年选秀状元康宁汉今天在新秀挑战赛决胜轮的赛事砍进1记关键三分球，一共拿下5分，帮助巴瑞队25比20击败以赛亚队，他也获选为最有价值球员（MVP）。

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美国职篮NBA明星赛的相关活动今天在克里夫兰展开，并由新秀挑战赛拉开序幕。为了纪念NBA的75周年，两轮的新秀挑战赛，首轮由先得50分的球队获胜晋级，决胜轮由先拿25分的球队取胜，因此最终胜队的总得分会刚好是75分。

首轮的比赛，是由沃锡队（Team Worthy）对上以赛亚队（Team Isiah）、巴瑞队（Team Barry）出战培顿队（Team Payton）。

首轮第1战，以赛亚队在安东尼（Cole Anthony）一记灌篮后，以48比46领先，接下来萨格斯（Jalen Suggs）在出手时遭到犯规，只要他两球都罚进，球队就能获胜晋级，但他只罚进1球，让对手保有一线生机。

落后3分的以赛亚队之后先是靠贝伊（Saddiq Bey）切入后的挑篮得手，追到剩下1分差距，接着再靠贝恩（Desmond Bane）两罚俱中，以50比49终结比赛。

首轮的第2战，巴瑞队在比赛后段一度领先4分，但麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）砍进三分球，拉米罗．波尔（LaMelo Ball）跟着拿分，让培顿队47比46逆转，巴瑞队在泰特（Jae'Sean Tate）进球后，以48比47超前，随后拉米罗．波尔两罚中1，培顿队扳平战局，但泰特切入上篮得手，巴瑞队50比48获胜晋级。

决胜的第2轮，以赛亚队在阿休瓦（Precious Achiuwa）的得分后，以20比20将比分扳平， 此时丹尼尔斯（Dyson Daniels）两罚中1、 康宁汉（Cade Cunningham）砍进三分球，让巴瑞队24比20领先，华格纳（Franz Wagner）再罚进关键1分，以25比20拿下胜利。

© 2022 AFP