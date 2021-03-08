NBA明星赛三分球大赛 柯瑞力压康利夺冠

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（法新社亚特兰大7日电） 美国职篮NBA金州勇士射手柯瑞，今天在明星赛的三分球大赛击败参赛者中的大黑马，犹他爵士的康利，于2015年后再度夺得这项赛事的冠军。

NBA明星赛系列活动之一的三分球大赛（3-Point Contest），今天紧接在技术挑战赛（Skills Challenge）之后，于明星赛开打前进行。

柯瑞（Stephen Curry）曾在2015年明星赛拿过三分球大赛冠军，平时经常在中场附近飙进特大号三分球logo shot的他今天在首轮轻松晋级。他在决赛中，得分率先超越只拿17分的塔特姆（Jayson Tatum），接着在最后一个位置的最后一球，砍进一记价值连城的2分「花球」，以总分28分惊险击败获27分高分的康利（Mike Conley），拿下今年明星赛三分球大赛的冠军。

三分球大赛是在三分线外5个位置各放置5球，其中4个位置有4个1分球、1个投进可拿2分的「花球」，参赛者另可任选1个位置，5球都放「花球」。此外，为了增加比赛可看性，还在三分线外一大步的超远位置，设置投进能获3分「绿球」。

参赛球员将依在70秒内比赛时间内拿到的分数排名，首轮得分最高的前3名可获晋级。

首轮比赛，柯瑞压轴出赛，轻松轰下31分；犹他爵士的康利这次取代因伤不克出赛的凤凰城太阳球星布克（Devin Booker），他沉稳地砍进28分；波士顿塞尔蒂克的塔特姆则是拿下25分，3人获得晋级。

遭到淘汰的则是同样获得22分的犹他爵士球星密契尔（Donovan Mitchell）与芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine），以及只拿17分的波士顿塞尔蒂克球星布朗（Jaylen Brown）。

© 2021 AFP