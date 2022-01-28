NBA明星赛任队长 詹姆斯杜兰特分庭抗礼

（法新社洛杉矶27日电） 布鲁克林篮网的杜兰特、洛杉矶湖人的詹姆斯今天确定成为美国职篮NBA明星赛两队的队长，这是詹姆斯连续5届明星赛担任队长。

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詹姆斯（LeBron James）的得票数在西区排名第1。

杜兰特的得票数在东区位居第1，因此将担任队长，但他本月稍早扭伤左膝，预料将连两季错过明星赛。

经由投票决定，包括杜兰特和詹姆斯在内的10名球员，将在2月20日的明星赛先发。明星赛的替补球员，将在2月3日公布。

明星赛先发球员票选的比重上，球迷的选票占50%，现役球员、媒体的选票各占25%。明星赛替补球员则由NBA各队总教练圈选，若有伤兵问题，替代人选由NBA总裁席佛（Adam Silver）决定。

詹姆斯和杜兰特将从明星赛先发球员名单中剩下的8人挑选自己的队员，选人将不受选手分属哪一区或场上位置的限制。

2020年的明星赛阵容，除了一些老面孔，还有正在崛起的新星，以及首次入选的球员。

詹姆斯生涯18度入选明星赛，追平已逝传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）的纪录，并列史上第2。史上入选明星赛最多次的球员是贾霸（Kareem Abdul-Jabbar），共19次获选。

东、西区获选为明星赛先发前场球员，还有东区费城76人的恩比德（Joel Embiid），以及上季年度最有价值球员（MVP）、西区丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic）。

恩比德本季有21场比赛得分达30分以上，有6场得分达40分以上。

东、西区另外1名先发前场球员，分别是东区密尔瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、西区金州勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）。

东、西区的先发后卫分别是东区芝加哥公牛的德罗森（DeMar DeRozan）、亚特兰大老鹰的杨恩（Trae Young），与西区勇士的柯瑞（Stephen Curry）及曼菲斯灰熊首次入选的莫兰特（Ja Morant）。

由詹姆斯和杜兰特担任队长并挑选球员的选秀会，将在2月10日进行。另外，明星赛的灌篮大赛将在2月19日进行。

© 2022 AFP