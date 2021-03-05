NBA明星赛选秀 杜兰特选篮网队友厄文、哈登

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（法新社洛杉矶4日电） 詹姆斯、杜兰特两名队长今天以选秀方式确定NBA明星赛阵容，两队「状元」分别是安特托昆博和厄文，杜兰特另将他篮网队友哈登选进阵中。

美国职篮NBA明星赛票选结果出炉后，由东、西区得票数最高的杜兰特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）分别担任队长，两人透过选秀方式，从票选为先发球员及由总教练推荐组成的替补球员名单中，选入球员组队。

这次明星赛的人气王詹姆斯，用「状元签」选了密尔瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）；因伤无法参加这次明星赛的杜兰特，则在第一顺位选了他布鲁克林篮网的队友厄文（Kyrie Irving）。

詹姆斯队的先发球员除他本人及安特托昆博外，还有金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）、丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic），替补的则有波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、费城76人的西蒙斯（Ben Simmons）、凤凰城太阳的保罗（Chris Paul）、波士顿塞尔蒂克的布朗（Jaylen Brown）、洛杉矶快艇的乔治（Paul George）、顶替杜兰特的印第安那溜马好手沙波尼斯（Domantas Sabonis）、犹他爵士的戈贝尔（Rudy Gobert）。

杜兰特队的先发球员除厄文，还有后续选进的76人恩比德（Joel Embiid）、快艇的雷纳德（Kawhi Leonard）、华盛顿巫师的毕尔（Bradley Beal）、塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum），替补的则是哈登（James Harden）、太阳的布克（Devin Booker）、纽奥良鹈鹕的威廉森（Zion Williamson）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、纽约尼克的蓝德尔（Julius Randle）、奥兰多魔术的佛契维奇（Nikola Vucevic）、爵士的密契尔（Donovan Mitchell）。

NBA明星赛周通常来说都是球季中的亮点，但是因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的关系，相关庆祝活动已经有所缩减，比赛也不开放观众进场，且没有安排派对或特殊活动。

詹姆斯及其他顶级球星曾批评NBA执意举办明星赛的决定，詹姆斯甚至曾在上个月形容这个决定，像是对已经因为比赛疲累不堪的球员「赏了一记耳光」。

© 2021 AFP