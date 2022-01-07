NBA明星赛首轮票选 杜兰特柯瑞得票领先

（法新社纽约6日电） 美国职篮NBA明星赛的首轮票选结果中，杜兰特、柯瑞的得票数分别在东、西区领先。 西区目前得票数最高的是后场球员柯瑞（Stephen Curry），他已拿下258万4623票。柯瑞曾两度获选为年度最有价值球员（MVP），并曾率金州勇士拿下3座总冠军。上个月，柯瑞生涯的三分球进球数达到2974个，成为史上砍进最多三分球的球员。

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东区目前得票数最多的，是已获236万435票的前场球员杜兰特（Kevin Durant）。杜兰特是目前联盟的得分王，也曾是2014年的年度MVP，在金州勇士时期，曾两度与柯瑞携手拿下总冠军。

第71届NBA明星赛将于2月20日在克里夫兰进行。明星赛先发球员由票选决定，计分上球迷投票占50%，球员、媒体各占25%。 东、西区的队长，将由该区得票最多的球员担任，然后他们可以从候选名单中自由选择球员加入自己这一队。 西区前场球员中，目前得票数最高的，是洛杉矶湖人4次获选为年度MVP、4度拿下总冠军的詹姆斯（LeBron James），他的得票数是201万8725票。 目前东区后场球员里，获得最多票的是已拿148万7598票的芝加哥公牛后卫德罗森（DeMar DeRozan）。上周，他连续两场比赛砍进压哨的致胜三分球，这是NBA史上的头一遭。 目前得票数排在前段，有机会进入先发名单的球员中，东区前场排在杜兰特之后的，是上季率密尔瓦基公鹿夺冠的希腊球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），他获得的票数是214万5835票。 费城76人的恩比德（Joel Embiid）位居西区前场球员得票数第3的位置，他目前的票数为123万6060票，是 波士顿塞尔蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）的快两倍。塔特姆目前获得64万3970票，在东区前场球员中排在第4。

东区后场球员中，得票紧追在德罗森之后的，是布鲁克林篮网已获89万2065票的哈登（James Harden），但亚特兰大老鹰的杨恩（Trae Young）也拿下86万2878票，与哈登的差距不大。 杨恩本季至今平均每场比赛可获28.4分，在全NBA仅次于杜兰特排名第2，排名在后的依序是平均攻下27.9分的安特托昆博、可获26.9分的德罗森和26.8分的柯瑞。 西区后卫仅次于柯瑞的是达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic），他获得78万7690票，在他之后的则是曼菲斯灰熊的莫兰特（Ja Morant），获得66万9033票。 西区前场球员的部分，排在詹姆斯之后的，依序是丹佛金块获164万9809票的约基奇（Nikola Jokic）、洛杉矶快艇拿下107万2591票的乔治（Paul George）。接下来则是勇士分别获得93万3355票、69万1423票的魏金斯（Andrew Wiggins）和葛林（Draymond Green）。

© 2022 AFP