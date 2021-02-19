NBA明星赛3/7开打 詹皇杜兰特分任两队队长

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（法新社纽约18日电） 尽管有不少球星以赛季因疫情过于紧凑为由而盼本季取消明星赛，美国职篮NBA今天仍宣布第70届全明星赛将于3月7日在亚特兰大开打，传统好戏的三分球大赛与灌篮大赛也一样不少。

洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）、布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）获得票选，将分别担任明星赛两队队长。

2019-20赛季因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情停赛而拉长，连带压缩到2020-21赛季空间，包括詹姆斯等球星均以球季过于紧凑为由，盼今年不要打明星赛。

上季率领湖人夺冠的詹姆斯本月稍早时说：「上赛季结束后，仅短暂休兵71天新赛季就紧接开打，而且事前我们被告知的是本季不会有明星赛，好让球员们能在季中喘口气，然后现在突然又把明星赛丢给我们，这真的很打脸。」

NBA总裁席佛（Adam Silver）今天表示他能理解球员的抱怨，「我确实听到不同的声音，但毕竟继续把明星赛办下去，感觉才是正途」。

席佛以明星赛是联盟最顶级的球迷交流活动作为续办明星赛的理由，还表示全球会有1.3亿人收看明星赛，赛事精华更会在网路吸引十亿人次观看。

席佛说：「（明星赛）从头到尾都离不开球迷，全球有广大观众盼看到明星赛，即便只靠电视转播仍能呈现给99.9%的球迷。」

詹姆斯获球迷以所有球员最高的592万2554票选出带领西区，杜兰特则以556万7106票获选带领东区。

但詹姆斯两周前已表明意兴阑珊，「我今年对全明星赛毫无动力与兴奋感，完全高兴不起来。如果我被选上出赛，也只会是人在心不在」。

两队队长将于3月4日挑选各自的先发阵容，今年一大亮点是有多达5名不是在美国出生的先发球星可供挑选，创历年之最。

5人包括密尔瓦基公鹿的希腊球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、达拉斯独行侠的斯洛维尼亚球星唐基奇（Luka Doncic）、费城76人的喀麦隆球星恩比德（Joel Embiid）、丹佛金块的塞尔维亚球星约基奇（Nikola Jokic），以及在澳洲出生的篮网明星后卫厄文（Kyrie Irving）。

© 2021 AFP