NBA月底开打 上周筛检至今已48人确诊

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（法新社纽约2日电） 美国职篮NBA自上周恢复2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检，联盟今天表示，已有48名球员的检测结果呈阳性反应。

NBA联盟和球员工会表示，在11月24日到30日间，即开始筛检的初步阶段，有546名球员在回到球队后接受检测。48名球员的筛检结果呈阳性反应，意味着有9% 的球员确诊。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的方针，任何确诊的球员都必须隔离，直到符合联盟和工会制定的规定才能出关。根据联盟本季的健康与安全守则，任何在季前训练营确诊的人，「必须先获得球队和联盟指定的医师核可，才能进入球队设施、亲自参与球队活动，或和其他球队成员面对面互动」。

球员在11月24日到30日间，必须3次采验呈阴性反应，才能开始个别训练。美联社报导，预料将有少数球队将自4日起展开团体训练或5打5的练习，大部分球队是在6日开始，金州勇士则是在7日展开。

任何染疫的球员在获准回到球场前，还得完成心脏检测。48名球员中，可能有人来不及赶上12月11日开始的热身赛。至于新球季的例行赛，将在12月22日开打。

自从7月NBA在佛罗里达州奥兰多附近迪士尼世界设置的「泡泡」隔离园区复赛后，就没有球员的筛检结果呈阳性反应。有非常小的一群人在抵达迪士尼后、解除隔离进到「泡泡」隔离园区前确诊，NBA以此说明，其防疫系统是有效的。

© 2020 AFP