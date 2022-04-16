NBA杨恩下半场发威 老鹰击败骑士晋季后赛

（法新社克里夫兰15日电） 美国职篮NBA老鹰后卫杨恩（Trae Young）今天飙出全场最高38分，其中下半场砍下32分，率队以107比101逆转击退骑士，抢下东区最后一张季后赛门票。

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例行赛东区排名第9的亚特兰大老鹰，在附加赛缩小上半场一度达两位数的差距，接着将在季后赛首轮迎战东区头号种子迈阿密热火，第1战将在17日开打。

克里夫兰骑士今天势如破竹，但杨恩下半场手感发烫，老鹰共有5名球员得分达两位数。

第1节，骑士的马卡南（Lauri Markkanen）命中1颗3分球，率队取得两位数领先。

马卡南今天砍下全队最高26分，贾兰德（Darius Garland）投27仅中9，全场得21分与9助攻。莫布里（Evan Mobley）挹注18分，雷维特（Caris LeVert）攻下16分。

骑士中锋艾伦（Jarrett Allen）因手指骨折缺席最近19场比赛，今天归队贡献11分与3篮板。

第3节剩下1分42秒时，杨恩命中1颗3分球，助老鹰以77比76首度取得领先。

鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）挹注19分与5篮板，贾里纳里（Danilo Gallinari）贡献14分，赫尔特（Kevin Huerter）攻下13分，韩特（De'Andre Hunter）有10分进帐。

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