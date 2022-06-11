NBA柯瑞缴双十 勇士总冠军赛扳平塞尔蒂克

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（法新社波士顿10日电） 美国职篮NBA球星柯瑞今天缴出43分、10篮板「双十」漂亮成绩，助金州勇士以107比97击败波士顿塞尔蒂克，在7战4胜制总冠军赛扳成2比2平手。柯瑞赛后表示，感恩脚伤无大碍。 柯瑞（Stephen Curry）今天全场26投14中，三分球14投7中，在场上行动自如。他在第3战伤到左脚，一度引发关切。 柯瑞今天率领前3节仅以79比78领先的勇士在第4节拉开差距，避免塞尔蒂克以3比1领先「听牌」，有助勇士继续力拚队史第7冠。