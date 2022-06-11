NBA柯瑞缴双十 勇士总冠军赛扳平塞尔蒂克
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（法新社波士顿10日电） 美国职篮NBA球星柯瑞今天缴出43分、10篮板「双十」漂亮成绩，助金州勇士以107比97击败波士顿塞尔蒂克，在7战4胜制总冠军赛扳成2比2平手。柯瑞赛后表示，感恩脚伤无大碍。 柯瑞（Stephen Curry）今天全场26投14中，三分球14投7中，在场上行动自如。他在第3战伤到左脚，一度引发关切。 柯瑞今天率领前3节仅以79比78领先的勇士在第4节拉开差距，避免塞尔蒂克以3比1领先「听牌」，有助勇士继续力拚队史第7冠。
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队友魏金斯（Andrew Wiggins）今天也很给力，攻下17分，抢下生涯最高16篮板，防守表现也很出色。
汤普森（Klay Thompson）为勇士贡献18分，板凳出发的波尔（Jordan Poole）则获14分。
塞尔蒂克方面，塔特姆（Jayson Tatum）以23分、11篮板也缴出双十，但第4节只投进1球。
布朗（Jaylen Brown）进帐21分，史玛特（Marcus Smart）和怀特（Derrick White）各缴18分和16分，中锋威廉斯三世（Robert Williams III）则抓下12篮板。 两队第5战将于13日（台湾时间14日）移师旧金山举行。
© 2022 AFP